Документи про стаж, набутий до 01.01.2024 року можна подати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Як це зробити.

Вебпортал ПФУ дозволяє в зручний спосіб подати документи про робочий стаж, набутий до набрання чинності Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ПФУ.

Як в електронному виді подати документи про стаж до Пенсійного фонду України – пояснення

Сервіс дозволяє завантажити скановані копії таких документів, що підтверджують стаж, як:

трудова книжка;

військовий квиток;

диплом (свідоцтво, атестат) про очне навчання;

свідоцтво про народження дитини.

документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 12.08.93 № 637.

Щоб скористатися сервісом, потрібно авторизуватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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