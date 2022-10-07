Як уникнути неправильних нарахувань за газ – Нафтогаз поінформував українців

Нафтогаз поінформував українців, як уникнути неправильних нарахувань за газ. Представники компанії повідомили, кому слід передавати показники лічильників

У прес-службі організації повідомили, що показання лічильників потрібно передавати операторам газорозподільної системи – облгазам. Облік використаного палива входить у їх зобов’язання та сферу відповідальності.

У Нафтогазі наголосили, що саме працівники цих структур періодично приходять до українців перевіряти стан газового обладнання та дані лічильника. Представники “постачальника останньої надії” уточнили, що передати показники своєму облгазу можна на його сайті або в чаті, звернувшись до контакт-центру.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

При цьому часто некоректні дані у платіжках пов’язані з неправильною датою передачі. Потрібно пам’ятати, що надати інформацію про використаний газ слід у період з 1-го до 5-го числа щомісяця.

У разі, якщо клієнт передав показання газового лічильника із запізненням або не передав взагалі, оператор ГРМ відповідно до Кодексу ГРС підвантажує на платформу граничні обсяги споживання. Тому важливо передавати відомості своєчасно, щоб запобігти помилкам та зберегти свої кошти.

Технічний директор Регіональної газової компанії Сергій Бондар повідомив, що питання включення низки операторів ГРМ до балансуючої групи для закупівлі газу для покриття виробничо-технологічних втрат за регульованою ціною залишається невирішеним.

Експерт зазначив, що Нафтогаз висуває до операторів ГРМ, які перебувають у зоні бойових дій ГРМ вимоги, які не можна виконати заздалегідь. До них відноситься вимога про “відсутність заборгованості за природний газ, який був отриманий у період з 1 березня по 30 квітня 2022 року”.

Таким чином, Нафтогаз формує безнадійні борги, які ніколи не закриються. Єдиний можливий варіант – компенсації з держбюджету. Сергій Бондар підкреслив, що оператори ГРМ у зоні бойових дій перебувають у скрутному становищі. Їм ледве вистачає коштів на закупівлю матеріалів для ремонту газових мереж після обстрілів та на виплати заробітних плат.

НАФТОГАЗ звернувся до своїх клієнтів щодо передачі показання лічильників