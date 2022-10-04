Як українці можуть надіслати посилку на звільнені території

Українці можуть передати рідним та близьким адресну гуманітарну допомогу. Українцям розповіли, як можна надіслати посилку на звільнені території

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України для надсилання адресної посилки рідним на нещодавно звільнені території рекомендує звертатися до волонтерського центру Help people.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті uagolos.com

“Місто чи село, де живуть ваші рідні, звільнили від загарбників. Як допомогти близьким людям, які в таких умовах часто потребують найнеобхіднішого: продукти харчування, ліки, предмети гігієни? Адже через тимчасову відсутність стабільної логістики люди не завжди можуть дістатися до міста, щоб придбати необхідні речі. Один із дієвих варіантів — звернутися до волонтерської організації, яка сформує гуманітарну допомогу для ваших рідних або передасть зібрану вами посилку прямо з рук до рук”, — дають пояснення українцям у відомстві.

Для передачі адресної гуманітарної допомоги на звільнені території рекомендується зателефонувати до волонтерського центру Help people: (068) 501-69-66. Далі необхідно зібрати посилку та надати необхідні дані про людину, якій буде відправлена ​​допомога.

Залишити заявку на надсилання адресної гумдопомоги можна і через цілодобову гарячу лінію з кризових питань Мінреінтеграції за номерами: 1548 та (096) 078-84-33. Таку заявку буде передано волонтерам.

Як повідомлялося, Збройні Сили України можуть перемогти у Сватові Луганської області.

Нагадаємо, ЗСУ вдалося прорвати фронт на півночі Херсона та звільнити низку населених пунктів.

Українці можуть отримати 300 злотих на дитину у Польщі: як подати заявку