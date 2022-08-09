Як розраховується пенсія для учасників бойових дій і що впливає на розмір виплат

Учасники бойових дій мають право вийти на пенсію раніше загальноприйнятого пенсійного віку встановленого в державі. Пенсія для учасників бойових дій складається із розрахункової величини пенсійної виплати і доплат, передбачених законом

Про те, що впливає на розмір виплати, та які доплати передбачені до пенсії для учасників бойових дій, розповіли у ПФУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Учасники бойових дій мають право вийти на пенсію раніше офіційного пенсійного віку, встановленого в Україні. Зокрема, жінки, що брали участь у бойових діях, отримують таке право у 50 років, а чоловіки у 55. Але при цьому вони мають виконати обов’язкову умову, що стосується тривалості страхового стажу. У чоловіків він має бути не меншим за 25 років, у жінок – не меншим за 20.

Як і в решти українців, пенсія учасників бойових дій розраховується на основі середньомісячного заробітку і тривалості страхового стажу.

Крім основного “тіла” пенсії, учасникам бойових дій встановлюють ще й додаткові доплати до пенсійних виплат.

Зокрема, для УБД передбачені наступні доплати:

Доплата в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зараз це становить 506,75 грн.

Цільова грошова допомога на проживання. Щоправда, розмір цієї допомоги залишав би бажати кращого. Він становить лише 40 гривень.

Доплата, якої не вистачає до мінімальної пенсійної виплати, що встановлена Кабміном для осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. Ця мінімальна виплата становить 210% від прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку. Тобто на сьогодні така мінімальна пенсійна виплата становить 4256,7 грн. І якщо розрахункова пенсія учасника бойових дій із рештою передбачених доплат не досягає цього значення, то йому щомісячно виплачують різницю, якої бракує.

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