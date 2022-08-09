Як розраховується пенсія для учасників бойових дій і що впливає на розмір виплат

Учасники бойових дій мають право вийти на пенсію раніше загальноприйнятого пенсійного віку встановленого в державі. Пенсія для учасників бойових дій складається із розрахункової величини пенсійної виплати і доплат, передбачених законом
Про те, що впливає на розмір виплати, та які доплати передбачені до пенсії для учасників бойових дій, розповіли у ПФУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Учасники бойових дій мають право вийти на пенсію раніше офіційного пенсійного віку, встановленого в Україні. Зокрема, жінки, що брали участь у бойових діях, отримують таке право у 50 років, а чоловіки у 55. Але при цьому вони мають виконати обов’язкову умову, що стосується тривалості страхового стажу. У чоловіків він має бути не меншим за 25 років, у жінок – не меншим за 20.
Як і в решти українців, пенсія учасників бойових дій розраховується на основі середньомісячного заробітку і тривалості страхового стажу.
Крім основного “тіла” пенсії, учасникам бойових дій встановлюють ще й додаткові доплати до пенсійних виплат.
Зокрема, для УБД передбачені наступні доплати:
- Доплата в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зараз це становить 506,75 грн.
- Цільова грошова допомога на проживання. Щоправда, розмір цієї допомоги залишав би бажати кращого. Він становить лише 40 гривень.
- Доплата, якої не вистачає до мінімальної пенсійної виплати, що встановлена Кабміном для осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. Ця мінімальна виплата становить 210% від прожиткового мінімуму для осіб непрацездатного віку. Тобто на сьогодні така мінімальна пенсійна виплата становить 4256,7 грн. І якщо розрахункова пенсія учасника бойових дій із рештою передбачених доплат не досягає цього значення, то йому щомісячно виплачують різницю, якої бракує.
Які права мають учасники бойових дій: достроковий вихід на пенсію та суми виплат