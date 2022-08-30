Як російські загарбники намагаються зупинити візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Російські загарбники намагаються зупинити візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Окупанти обстрілюють територію Запорізької атомної електростанції
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.
Крім цього, рашисти імітують бойові дії в Енергодарі.
«Це саме російські провокації. Зараз важливо не дати росіянам можливості брехнею та шантажем домогтися свого. Вони повинні забратися геть з української землі», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть, щоб місія МАГАТЕ потрапила на Запорізьку атомну електростанцію через Крим або тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей.
У зв’язку з цим окупанти обстрілюють коридори, якими місія має дістатись до Енергодара з Києва.
Які завдання місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС — розповіли у МЗС