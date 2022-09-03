Як рахують суми у платіжках за газ і чому вони можуть відрізнятися від реальних – Нафтогаз

Нафтогаз роз’яснив як нараховують суми у платіжках за газ і чому чому вони можуть бути вищими, ніж виходить у клієнта

Нафтогаз та оператори ГТС беруть до уваги лише ті показання лічильників, які передані клієнтами з 1-го по 5-те число кожного місяця. Якщо показання передані клієнтом в інші числа, то суми в платіжках розраховують за іншим значенням. Тому платіжки за газ можуть містити зовсім інші цифри, що невигідно відрізняються від реальних.

Таке роз’яснення надав споживачам прес-служба Нафтогазу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Багато клієнтів дивуються, чому в платіжках за газ, які їм розсилає постачальник газу, вказані зовсім інші суми до сплати, що іноді набагато перевищують реальні цифри споживання. Справа в тому, що при розрахунку місячного споживання газу оператором ГРМ (облгазом, який обслуговує місцеві газові мережі та забезпечує подачу газу безпосередньо до будинків українців) беруться до уваги лише ті показання лічильника, які клієнт передав з 1 по 5 число кожного місяця. На підставі цих показників визначається місячний обсяг споживання: як різниця між останніми та попередніми цифрами.

Саме за цими цифрами обсягу оператор ГРМ розраховує платіж за розподіл газу. І ці цифри він передає на інформаційну платформу Оператора ГТС. Нафтогаз та інші постачальники газу, у свою чергу, беруть обсяги споживання кожного клієнта саме звідти.

Однак, якщо клієнт не передав показання у зазначені дні, тоді набирає чинності інше правило: розмір місячного споживання домогосподарства нараховують за граничними обсягами споживання відповідно до Кодексу ГРМ.

“Тому важливо передавати інформацію своєчасно”, – наголосили в Нафтогазі.

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