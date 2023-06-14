Як призначають субсидію переселенцям, що орендують житло – ПФУ

Пенсійний фонд України роз’яснив, як призначають субсидію переселенцям, які через війну вимушено переїхали до безпечніших регіонів. Чи потрібно для цього укладати договір оренди житла

Про це повідомляє НСН, посилаючись на публікацію на сайті ПФУ.

“Переїхали до Києва із Запорізької області, винаймаємо житло. Чи обов’язково нам укладати договір оренди, якщо розраховуємо отримувати житлову субсидію?”, – задали питання фахівцям Фонду українці

У ПФУ відповіли, що якщо сім’я фактично проживає у житловому приміщенні, але не зареєстрована у ньому, то житлова субсидія домогосподарству може бути призначена на підставі договору найму (оренди) житла.

Однак, якщо сім’я має статус тимчасово переміщених осіб, то пільга може призначатися і без такого договору.

Як призначають субсидію переселенцям, що орендують житло

Це передбачено Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого”.

Як ми повідомляли раніше, державна компанія «Нафтогаз України» повідомила, чи зміняться з 1 червня тарифи на газ.

Тарифи на газ в Україні влітку не змінюватимуться, адже на них і надалі діятиме мораторій.

Так, згідно із законодавством України, у період військового стану та протягом 6 місяців після його скасування тарифи на газ, тепло та гарячу воду не підлягають підвищенню.

На сьогодні більшість українців одержують газ від Нафтогазу – 98% споживачів. Тариф на газ держкомпанія встановила на рівні 7,69 грн. за кубометр.

Також відомо, що в інших компаніях ціни на газ для населення коливаються від 7,7 до 9,99 грн./кубометр

Крім того, Нафтогаз ще у квітні оголосив про продовження тарифу «Фіксований». Таким чином, ціна 7,96 гривні за кубометр діятиме щонайменше до 1 травня 2024 року.

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