Прискорити роботу смартфона можна самостійною Як це зробити – п’ять способів.

Для різних операційних систем телефонів Android і iPhone використовуються різні унікальні способи. Однак є і ті які спільні для двох видів ОС.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Телеграф”.

1. Перезавантажте телефон

Простий перезапуск може очистити тимчасові файли та звільнити пам’ять, часто розв’язуючи проблеми з продуктивністю.

2. Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення

Оновлення операційної системи дає найновіші покращення продуктивності та виправлення помилок. В телефонах на ОС Android зайдіть в Налаштування в розділі Система, знайдіть Оновлення. Для iPhone у Налаштуваннях потрібен розділ Загальні і підрозділ Оновлення ПЗ.

Як прискорити роботу смартфона – ТОП-5 порад

3. Звільніть місце для зберігання

Нестача пам’яті може значно сповільнити ваш пристрій. Видаліть програми, які не використовуються, видаліть старі фотографії та позбудьтесь непотрібних файлів. На Android перейдіть у Налаштування > Пам’ять, на iPhone виберіть Налаштування > Загальні > Пам’ять iPhone.

4. Очистіть кеш

Регулярна чистка кешу може допомогти підвищити швидкість. Для смартфонів з ОС Android в Налаштуваннях в розділі Програми потрібно знайти очищення кешу. На iPhone програму можна видалити та встановити заново.

5. Використовуйте спрощені програми

Для програм, які часто використовуються, розгляньте можливість використання їх “спрощених” версій, які оптимізовані для продуктивності та споживають менше даних і пам’яті.

В деяких випадках проблеми можуть викликати шкідливі програми які шпигують за власником телефона. Зловмисне програмне забезпечення може уповільнити ваш пристрій.

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