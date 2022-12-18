Як правильно пакувати речі для відправки – вимоги Нової пошти до упаковки

Нова пошта має конкретні вимоги до упаковки посилок. Якщо вони будуть порушені, то посилку не приймуть. Як правильно пакувати речі для відправки

Компанія Нова пошта розповідає як правильно пакувати речі для відправки. Про це інформує НСН

Коробка:

з цупкого якісного картону;

без виступаючих частин;

без деформацій і щілин;

не переповнена;

без розривів і реставрації поверхонь;

без вологих плям;

без вільного переміщення всередині;

без звуку битого скла.

Як правильно пакувати речі для відправки

Мішок:

з цупкого матеріалу;

без розривів;

щільно закритий.

Вантаж на палеті має бути:

сформований вертикально, рівно, без виступаючих частин;

загорнутий мінімум у три шари стрейч-плівки;

не має розривів, вм’ятин і деформацій.

Обрешетування:

без зламаних виступаючих дошок;

товщина рейок – не менше ніж 2-4 см;

вантаж міцно закріплений з обрешетуванням.

Джерело

Нова пошта впроваджує послугу, яка дозволить забирати посилки в умовах відключення світла