Як повернути переплату за газ при зміні постачальника – Нафтогаз

Газопостачальна компанія НАК “Нафтогаз України” підказала, як повернути переплату за газ при зміні постачальника

Про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запитання читача під постом у Фейсбук, інформує НСН.

“Це, звичайно, дуже добре, що буде дві квитанції. Але краще було б, щоб Ви вирішили питання з переплатою Дніпрогаззбут. Ось це була б хороша новина! А не обривати телефон про борг якого немає. І писати, що треба звернутися, зверталася”, – написав чоловік.

У Нафтогаз пояснили як повернути переплату за газ

У відповідь на це в Нафтогаз зазначили, що не можуть вплинути на роботу іншої компанії.

“Розуміємо Вас і ситуацію, але, на жаль, вплинути на роботу іншої компанії не можемо. На даний момент механізм автоматичного переказу коштів між компаніями, на жаль, не існує”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в Нафтогаз порадили в ситуації, що склалася, особисто звернутися в попередню газопостачальну компанію з відповідною письмовою заявою. У компанії також звернули увагу на те, що згідно із законодавством України попередній постачальник не може відмовити вам у поверненні переплати.

“Детальнішу інформацію про процес повернення коштів та переліку необхідних документів зможе надати ваш попередній постачальник газу. Зверніть увагу: згідно із законодавством України, ваш попередній постачальник не може відмовити вам у поверненні переплати. Якщо Ваш минулий постачальник газу відмовляє повертати переплату, краще звернутися до НКРЕКУ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, https://www.nerc.gov.ua) з письмовою скаргою Для більш детального уточнення інформації про надходження інформування від компанії, напишіть, будь ласка, в особисті повідомлення Ваш номер особового рахунку та ПІБ власника”, – додали в Нафтогаз.

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