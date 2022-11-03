Як подавати показання лічильників газу у листопаді – нагадування Нафтогазу

Нафтогаз нагадав українцям, коли потрібно передавати показання лічильників газу, щоб у платіжках біли коректними нарахування

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook, передає NNS

Споживачів просять надавати дані оператору ГРМ (облгазу) до 5 листопада, щоб у квитанціях було нараховано правильні обсяги спожитого газу.

“Щоб нарахування у платіжках були коректними, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця”, – йдеться у публікації.

Чому не збігаються показники газового лічильника із сумою у платіжці за газ – відповідь Нафтогазу