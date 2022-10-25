Як подати показники газового лічильника, щоб їх зарахував облгаз – Нафтогаз прояснив ситуацію

Газопостачальна компанія НАК “Нафтогаз України” роз’яснила що робити, щоб облгаз зарахував показники газового лічильника

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає NNS

Так, у Нафтогаз зазначили, що багато наших клієнтів скаржаться на те, що облгази продовжують ігнорувати передані поканики газового лічильника. У зв’язку з цим у компанії дали українцям кілька порад.

“Оператори газорозподільної мережі (облгази) – це компанії, які здійснюють доставку газу споживачеві. Обов’язки облгазу – підключення/відключення блакитного палива, забезпечення якості та тиску газу, реагування на аварійні виклики, усунення аварій та отримання показань лічильників. За надання цих послуг клієнт отримує окремий рахунок і оплачує його”, – нагадали у Нафтогаз.

При цьому передавати показники і далі необхідно своєму оператору ГРМ (облгазу) у період з 1 по 5 число кожного місяця

Для передачі показникыв оператору ГРМ (облгазу) можна скористатися одним із способів:

На сайті або у чаті вашого облгазу.

Зателефонувавши в контакт-центр вашого облгазу.

Відвідайте офіс облгазу у вашому місті.

“Передаючи показники лічильника онлайн, фіксуйте це на фото чи відео, робіть скріншоти в особистому кабінеті чи чаті”, – наголосили в компанії.

Якщо показання знову не зараховані, необхідно виконати такі дії:

Звернутися до свого облгазу з офіційним письмовим зверненням і вимогою надати роз’яснення, чому показники лічильника, що передаються вами, зафіксовані неправильно і звідки взялася зазначена в рахунках сума.

Звернутися до НКРЕКУ не просто зі скаргою щодо порушення з боку оператора ГРМ (облгазу), а й вимогою провести його перевірку щодо дотримання ліцензійних умов.

“Звертаємо вашу увагу, що сервіс 104.ua – це інформаційна платформа, яка надає послуги операторам ГРМ (облгазам) та не несе жодної відповідальності”,– йдеться у повідомленні.

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