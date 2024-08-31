Вчитель початкових класів розповіла, що включає в себе підготовка дітей до школи і як ввести у життя дитини навчальні моменти.

До підготовки до школи входить уміння володіти певними мовно-літературними, математичними та соціально-емоційними навичками. Але не всі заклади освіти надають можливість ближче познайомитися з новим середовищем та проводять адаптивні дні. Тому батьки можуть попросити дозволу самостійно організувати екскурсію до закладу освіти.

Які ще є способи підготовки дитини до школи розповідають “Новини України – НСН”.

Вчителька початкових класів Наталія Блозовська зауважує, що дорослі можуть самостійно включати у життя дітей навчальні моменти. Наприклад, разом шукати білочку під час прогулянки або ліпити вареники з тіста. Своїми порадами педагогиня поділилась з Новою українською школою.

Як підготувати дітей до школи – 5 підказок батькам від вчителя початкових класів

Підготовка дітей до школи – 5 порад від вчительки початкових класів

Включати в життя навчальні моменти: під час прогулянки на природі роздивлятися квіти або ж шукати білочку. Крім того, батьки можуть запропонувати малюкові описувати побачене.

Також ефективним буде читання казок. Після чого дітей можна просити переказати почуте.

Ліпити разом із дітьми вареники з тіста чи грибочки з пластиліну. Таким чином розвивається дрібна моторика. До того ж можна порівняти, хто і скільки їх зліпив.

Навчити малюка, що люди можуть бути різними.

Розвивати у дитині бажання виконувати завдання, проте робити це в міру. До того ж, батьки мають стати прикладом у таких випадках.

За словами педагогині, у освітньому закладі дітей навчать правильно тримати ручку, писати та читати, проте сформувати певні навички дитина може у сімʼї. Вона зауважує, що це має відбуватися ненавʼязливим способом.

“У школу дитина має йти зі сформованими діяльнісними навичками, яких можна навчити в сім’ї ненав’язливим способом. Дитина має хотіти це робити, а виконувати ці завдання треба разом із батьками, а не просто давати писати рядочок букв чи цифр – такого не має бути”, – ділиться Блозовська.

До того ж, за словами педагогині, малюки розвиваються кожен місяць і за літо вони суттєво додають у цьому.

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