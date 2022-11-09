Як перевірити заборгованість та оплатити рахунки за газ онлайн – пояснення Нафтогазу

Нафтогаз пояснив клієнтам, як оплатити рахунки за газ онлайн та навіть без входу в особистий кабінет на сайті компанії

Доступні українцям способи у ЦК перерахували на відповідь на запит користувача мережі у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

У клієнта Нафтогазу виникла проблема: немає можливості подивитися, чи є заборгованість і, як наслідок, сплатити рахунок. Загвоздка в тому, що користувач не має можливості увійти в особистий кабінет.

“Як оплатити з сайту якщо немає доступу, тому що в примусовому порядку потрібно ввести номер телефону та дати згоду на обробку персональних даних? Поки не можу оплатити з сайту, оскільки немає можливості подивитися стан заборгованості”, – запитав Борис..

У Нафтогазі оперативно відповіли.

У Нафтогаз розповіли, як оплатити рахунки за газ онлайн

Як сплатити рахунки за газ клієнтам Нафтогазу?

Перший спосіб – оплатити через будь-який банк, як варіант, підійде будь-яка платіжна система.

Важливо при оплаті через банк вказувати у призначенні платежу:

Оплата за газ, ПІБ, адреса, номер особового рахунку, показники лічильника та період оплати. Реквізити для оплати природного газу для побутових споживачів:

Отримувач: ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»

ЄДРПОУ 40121452

п/с UA89300465000000260323012042 в АТ «Ощадбанк» м. Києва

МФО 300465

Другий спосіб – також онлайн. Клієнти можуть прямо зі смартфона зайти в чат-бот у будь-якому зручному месенджері Телеграм або Вайбер та провести оплату.

У головному меню чат-бота потрібно вибрати “Мій рахунок” і потім кнопку “Сплатити”.

“Звертаємо Вашу увагу, що для правильної оплати, за особовим рахунком, необхідно пройти авторизацію (вказати особовий рахунок, ПІБ власника, номер телефону), за допомогою розділу “Інший рахунок”. Для більш детальної перевірки інформації про особистий кабінет напишіть, будь ласка, у особисті повідомлення Ваш номер особового рахунку та ПІБ власника”, – йдеться у відповіді .

Українці можуть заплатити за газ у відділенні Нової пошти — Нафтогаз