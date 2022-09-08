Як переселенцям оплачувати комунальні послуги за покинуте житло

Українцям роз’яснили, як вимушеним переселенцям оплачувати комунальні послуги за житло

Про це пише “На пенсії” у відповідь на запитання читачки, передає NNS

“Ті, хто залишив через бойові дії свої будинки, можуть не оплачувати комунальні послуги. Проте свою відсутність треба підтвердити документально. Підкажіть, будь ласка, які це мають бути документи і де можна їх отримати?”, – поцікавилася читачка.

Так, для того, щоб не оплачувати комуналку, споживач має надати комунальним підприємствам документ, що підтверджує. В даному випадку – довідку про набуття статусу внутрішньо переміщеної особи.

Як зазначається, це стосується тих, хто не має лічильників води чи газу.

При цьому власники квартир, обладнаних приладами обліку, перед від’їздом мали зняти свідчення лічильників, а потім щомісяця передавати їх компаніям – постачальникам послуг, щоб довести, що комунальними послугами ніхто не користується.

Щодо утримання будинку та прибудинкової території, ці платежі оплачувати доведеться у будь-якому випадку, оскільки ці послуги надаються незалежно від присутності. Те саме стосується і опалення в опалювальний період.

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