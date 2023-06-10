Як отримати знижку на газ – “Нафтогаз” назвав умову

Газопостачальна компанія “Нафтогаз” пропонує знижку на газ. Усі, хто заплатять за блакитне паливо до 15 числа, можуть наступного місяця отримати знижку у розмірі 1%

Про це йдеться у повідомленні “Нафтогазу” на офіційному сайті, інформує НСН.

Влітку з урахуванням низького споживання знижка буде несуттєвою. Навіть узимку, з урахуванням високої витрати газу, розмір знижки у найкращому разі компенсує вартість чашки кави. Так, при споживанні газу на 3000 грн, знижка становитиме лише 30 грн.

У “Нафтогаз” розповіли, я0к отримати знижку на газ

У масштабах “Нафтогазу” запровадження такої акції суттєво на фінансові показники не вплине, однак компанії важливо, щоб українці вчасно платили за газ. Це дає можливість зберігати операційний прибуток, інвестувати у видобуток газу тощо.

Скільки українці платять за газ

В Україні діє фіксований тариф у розмірі 7,96 грн за кубометр. Такий тариф продовжили до травня 2024 року. Загалом після закінчення повномасштабної війни Україна матиме шанс вийти на повне самозабезпечення та відмовитися від імпорту газу.

Важлива умова: мінімізація ризиків для безпеки та залучення іноземних інвесторів. Для розвитку видобутку необхідні технології, якими володіють західні підприємства. Багато хто з них відмовляється інвестувати гроші в країну з високими корурпційними ризиками та загрозою.

До речі, на європейському газовому ринку спостерігається зниження споживання газу та стабілізація цін. Це дає можливість заповнити газові сховища, зокрема імпортним газом за відносно низькою ціною.

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