Як отримати набір для новонародженого від міжнародного фонду (відео)

В Україні запустили другий етап благодійної допомоги сім’ям з новонародженими від німецького фонду BGV. А це означає, що ще 10 тисяч сімей зможуть отримати набір для новонародженого з найнеобхіднішим для перших місяців після народження малюка
Хто може отримати такий набір і як оформити його доставку NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Благодійний фонд BGV в рамках проєкту Charity Fund зібрали та доставили в Україну ще 10 тисяч наборів для новонароджених та їх батьків. Вартість одного такого набору становить близько 4 тисяч гривень, але українці можуть отримати його безкоштовно.
Хто може отримати набір для новонародженого
Подати заявку на отримання набору може мама або тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту України.
Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору не повинен перевищувати двох місяців, оскільки товари в наборі передбачені саме для немовлят від 0 до 2 місяців.
На кожну дитину видають один набір. Але сім’я з двійнятами або близнюками може подати заявку на отримання двох наборів.
Що входить в набір для новонароджених
- Дитячий одяг: Боді, ромпери, шкарпетки та шапочки, чоловічки для сну
- Підгузки
- Пляшечки
- Соски
- Килимки для сповивання
- Пелюшки
- Засоби для догляду за шкірою малюка і мами
- Гігієнічні приналежності: прокладки, вологі серветки, вологі рушники
- Дитяче харчування
- Смаколики для мами
Як подати заявку на отримання набору для новонародженого
Щоб отримати допомогу від BGV, потрібно заповнити заявку на сайті – за цим посиланням.
У формі заявки потрібно вказати інформацію про батьків і дитину. Також потрібно надати свої контактні дані та дані для відправки набору на Нову Пошту.
До заявки потрібно додати фото або скан необхідних документів: свідоцтво про народження дитини, ваше ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка і сторінка з реєстрацією).
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