Як оформити електронну трудову книжку в Україні

Сервіс “Електронна трудова книжка” запрацював на порталі електронних послуг Пенсійного фонду ще у грудні 2019 року. Як зараз оформити електронну трудову книжку – інструкція

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» набрав чинності 10 червня 2021 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

“З 10 червня 2021 року в електронній формі представлено 2199,5 тис. сканованих копій трудових книжок. З них 1222,4 тис. представлено страхувальниками (роботодавцями) та ще 977,1 тис. застрахованими особами, тобто самими працівниками чи тимчасово непрацюючими громадянами”, – повідомили у ПФУ.

З грудня 2019 року проведено сканування 2864,5 тис. паперових трудових книжок для проведення оцифрування та переведення їх в електронну форму.

Щоб зараз оформити електронну цифрову книжку потрібно:

Увійдіть або зареєструйтесь на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зліва на сторінці особистого кабінету виберіть в меню “Надання скан-копії трудової книжки”.

Відскануйте свою паперову трудову книжку:

Скан-копія має бути кольоровою:

1. Роби копії всіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку.

2. Переконайтеся, що копії чіткі.

3. Рекомендована роздільна здатність при скануванні 300 dpi.

4. Формат зображення має бути .jpg або .pdf.

5. Розмір кожного файлу має бути не більше ніж 1 Мб.

6. Додайте відсканований документ та натисніть кнопку “Відправити” до ПФУ.

Після обробки заяви ви матимете електронну трудову книжку.

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