Як оформити довідку ВПО та подати заяву на виплати – інструкція

Оформити документ і подати заявку на щомісячну виплату внутрішні переселенці можуть як особисто, так і онлайн. В кожному з випадків є свій механізм дій. Як оформити довідку ВПО

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Оформити довідку ВПО особисто можна:

у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа;

через Управління соціального захисту населення;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для подання заяви особисто потрібно мати документи, які посвідчують особу та її реєстрацію в населеному пункті, що був окупований‌ або де ведуться активні бойові дії.

Як оформити довідку ВПО та подати заяву на виплати

Як оформити довідку ВПО онлайн

Для цього необхідно авторизуватися у застосунку “Дія” й вибрати послугу “Допомога для ВПО”. У додатку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.

Для коректного оформлення довідки у “Дії” має відображатися картка платника податків та один із паспортів:

ID-картка;

закордонний біометричний паспорт.

Довідку ВПО для дитини до 14 років може оформити один з батьків. Для цього у застосунку одного з батьків, який оформляє послугу, повинно відображатися свідоцтво про народження дитини.

Важливо. Під час подачі заяви потрібно поставити відмітку про те, що заява також подається і на дітей.

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