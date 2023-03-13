Оформити довідку ВПО і подати заявку на щомісячну виплату внутрішні переселенці можуть як особисто, так і онлайн. Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції
Оформити довідку ВПО особисто можна:
- у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа;
- через Управління соціального захисту населення;
- через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Для подання заяви особисто потрібно мати документи, які посвідчують особу та її реєстрацію в населеному пункті, що був окупований або де ведуться активні бойові дії.
Як оформити довідку ВПО та допомогу на проживання
Як оформити довідку ВПО онлайн?
Для цього необхідно авторизуватися у застосунку Дія й вибрати послугу «Допомога для ВПО». У додатку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.
Для коректного оформлення довідки у Дії має відображатися картка платника податків та один із паспортів:
- ID-картка,
- закордонний біометричний паспорт.
Довідку ВПО для дитини до 14 років може оформити один з батьків. Для цього у застосунку одного з батьків, який оформляє послугу, повинно відображатися свідоцтво про народження дитини.
Важливо. Під час подачі заяви потрібно поставити відмітку про те, що заява також подається і на дітей.
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