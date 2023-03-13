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Як оформити довідку ВПО та допомогу на проживання

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Як оформити довідку ВПО та допомогу на проживання

Оформити довідку ВПО і подати заявку на щомісячну виплату внутрішні переселенці можуть як особисто, так і онлайн. Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції

Оформити довідку ВПО особисто можна:

  • у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа;
  • через Управління соціального захисту населення;
  • через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для подання заяви особисто потрібно мати документи, які посвідчують особу та її реєстрацію в населеному пункті, що був окупований‌ або де ведуться активні бойові дії.

Як оформити довідку ВПО та допомогу на проживання

Як оформити довідку ВПО та допомогу на проживання

Як оформити довідку ВПО онлайн?

Для цього необхідно авторизуватися у застосунку Дія й вибрати послугу «Допомога для ВПО». У додатку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.

Для коректного оформлення довідки у Дії має відображатися картка платника податків та один із паспортів:

  • ID-картка,
  • закордонний біометричний паспорт.

Довідку ВПО для дитини до 14 років може оформити один з батьків. Для цього у застосунку одного з батьків, який оформляє послугу, повинно відображатися свідоцтво про народження дитини.

Важливо. Під час подачі заяви потрібно поставити відмітку про те, що заява також подається і на дітей.

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