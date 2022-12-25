Як каратимуть порушників комендантської години у новорічну ніч – Нацполіція

У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується. Як каратимуть порушників комендантської години розповіли у Нацполіції

Порушники, які вийдуть на вулицю у новорічну ніч, ризикують опинитися у відділенні поліції.

Про це заявила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева, повідомляє.

Як каратимуть порушників комендантської години у новорічну ніч

“Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або для перевірки цієї особи”, – сказала Мар’яна Рева..

Правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

Речниця голови Нацполіції закликала тих, хто звик гучно святкувати Новий рік, подумати про тих, кому вибухи петард і салютів можуть нагадати вибухи снарядів.

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