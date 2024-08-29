У Міністерстві енергетики пояснили, як довго відключатимуть світло за графіками та від чого це залежить.

Після масованої атаки Росії на енергоінфраструктуру України 26 серпня в країні було запроваджено планові графіки відключень електроенергії для стабілізації енергетичної системи.

Про це повідомила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук у ефірі телемарафону. Про це розповідають “Новини України – НСН”

Як довго відключатимуть світло за графіками – пояснення Міненергетики

“Вчорашня атака – одна з наймасовіших атак саме на енергетику. 127 ракет, 109 дронів були випущені ворогом, багато хто з них справді завдав значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень”, – зазначила Грінчук.

За її словами, “Укренерго” довелося запроваджувати графіки екстрених та аварійних відключень, щоб зберегти цілісність системи. Заступник міністра додала, що 27 серпня в Україні діятимуть графіки планових відключень.Грінчук також зазначила, що відключення проводитимуться доти, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Вона також повідомила, що наразі відбувається оцінка пошкоджень на всіх об’єктах, і там, де це можливо, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

“Ми намагаємося робити все, щоб якнайшвидше привести до ладу обладнання, об’єкти та стабілізувати роботу енергетичної системи”, – підсумувала представниця Міненерго.

Джерело:Хвиля.

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