Як діяти під час артилерійських обстрілів

Українцям розповіли про правила поведінки під час артилерійських обстрілів і яке укриття є безпечним

Як діяти населенню під час артилерійських обстрілів NNS дізнався з повідомлення на сайті pkrv.dp.gov.ua.

Не перебувайте в місцях з масовим перебуванням людей, адміністративних будівлях, супермаркетах, аеропортах, вокзалах, блокпостах. Також небезпечно перебувати поблизу таких об’єктів: критичної інфраструктури, засобів масової інформації, об’єктів телекомунікації, військових частин.

Шукайте безпечне укриття. Існує загальне правило – укриття повинне бути заглибленим хоч мінімально. Уникайте укриття біля об’єктів, які можуть обвалитися на вас чи загорітися під час попадання снаряду або ракети в нього.

Якщо ви опинились на відкритому просторі ідеальним захистом для вас може бути канава чи траншея (подібна окопу) глибиною 1-2 метра.

Укриватись на об’єктах з дерев’яними перекриттями та перегородками небезпечно, при попаданні снаряду або ракети він може скластись як картковий будиночок. За можливості знайдіть укриття більш надійне.

Під час обстрілу покиньте верхні поверхи будинків та спустіться в укриття або у підвал будинку. Артобстріли найчастіше ведуться не прицільно, а із зброї залпового вогню. Радіус ураження може досягати десятків кілометрів. При обстрілі осколки бомб, снарядів, ракет, уламки будівель та споруд є основною причиною поранень.

Якщо ви опинились під завалом, намагайтесь очистити простір біля обличчя та грудей, розслабте м’язи і заспокойте подих. Використовуючи засоби зв’язку, намагайтесь повідомити про себе або привернути увагу шумом, наприклад, стукотом.

Не панікуйте, не кричить, якщо ви знаходитесь в умовах обмеженого повітряного простору, то потрібно заощаджувати повітря. До завалу будинку обов’язково прибудуть рятувальники і вас почують.

Якщо ви перебуваєте в автотранспорті, ви повинні розуміти, що транспорт є найпомітнішою ціллю. Потрібно негайно зупинитися та покинути його, лягти на землю, але не поруч із машиною. Більш надійним місцем є узбіччя дороги або кювет.

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