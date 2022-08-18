Як буде проходити мобілізація військовозобов’язаних жінок в Україні з 1 жовтня

З 1 жовтня військовозобов’язані українки мають стати на облік. Військовий експерт Олег Жданов розповів як буде проходити мобілізація військовозобов’язаних жінок

Військовий експерт Олег Жданов висловився про деталі мобілізації. Він заявив, що жінкам не варто переживати через майбутні зміни. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Мобілізація в Україні продовжується, як і військовий стан. Олег Жданов нагадав, що за даними Генерального штабу збройних сил України та Міністерства оборони України, жінок внесуть до єдиного реєстру військовозобов’язаних. Це стосуватиметься українок з понад 100 спеціальностями, які підлягають мобілізації за освітою, а не роботою.

Жданов уточнив, що якщо жінка має диплом за спеціальністю, яка потрапляє під військовий обов’язок, її мають поставити на облік. Якщо українка не працює за фахом, це буде враховано військкоматом під час постановки на облік. Військово-облікову спеціальність буде змінено на підставі трудового стажу.

Як варіант, жінку поставлять у чергу на проходження військових зборів, щоб вона здобула нову військово-облікову спеціальність. Також буде можливість відновити стару.

Жданов уточнив, що з 1 жовтня планується лише постановка на облік та отримання необхідної документації. Навчання та збори очікуються вже після завершення війни з Росією.

Фахівець закликав українок не панікувати, оскільки “ніхто зараз не закликатиме”. Зазначено, що наразі влада не збирається обмежувати перешкоджати виїзду жінок з України після того, як вони стануть на військовий облік. Йдеться тільки про виконання закону, ухваленого минулого року.

Обов’язковий військовий облік для жінок із жовтня – роз’яснення Міноборони