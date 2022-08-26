Як боржникам можна отримати субсидію – роз’яснення Мінсоцполітики

В Міністерстві соціальної політики розповіли, як можна отримати субсидію українцям, у яких є борги за комунальні послуги

Отримати субсидію можна, сплативши борги або укласти договір про реструктуризацію борги за комунальні послуги.

Автоматичне продовження субсидії також можливе за умови відсутності боргів. Про це повідомив заступник міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко під час телемарафону. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Якщо людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги, і при цьому отримувала раніше субсидію, у цьому випадку споживач має погасити такі борги, або принаймні укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які він отримує, – наголосив він.

Віталій Музиченко вважає, що субсидія має сприяти розвитку культури своєчасної оплати комунальних послуг.

“Субсидії стимулюють платіжну дисципліну, і от ми можемо точно сказати, що 98-99% одержувачів субсидій – це є сумлінні платники за житлово-комунальних послуг, і платіжна дисципліна серед цих споживачів – набагато вища, ніж в середньому взагалі по всім споживачах”, – зазначив Музиченко.

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