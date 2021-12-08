Хто з українців може отримати «карантинні» 8000 грн через “Дію“

Українці можуть до 15 грудня включно встигнути отримати свої “карантинні” 8000 грн через портал “Дія”

Йдеться про фізосіб-підприємців, які неправильно вказали інформацію про свій банківський рахунок. І гроші їм до цього часу не прийшли на картку. Таким громадянам уряд дав другий шанс. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Заявники повинні повторно через портал “Дія” вказати свої правильні реквізити та Ощадбанк перерахує на їхній банківський рахунок 8000 грн матеріальної допомоги.

Нагадаємо, що ФОПи, зареєстровані у “червоній” епідемічній зоні та постраждалі від карантинних заборон, з 19 квітня 2021 року отримали право на отримання фінансової компенсації.

Виплата 8000 гривень відбувається одноразово. Претендувати на цю суму можуть ФОПи та наймані працівники з вузького списку напрямків бізнесу:

роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

тимчасове розміщення;

діяльність із забезпечення стравами та напоями;

демонстрація фільмів;

діяльність у галузі творчості, мистецтва та розваг;

діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг.

Заяви від претендентів на “карантинні” 8000 гривень ухвалювалися у квітні через “Дію”. У них потрібно було вказати ПІБ, дані паспорта, реєстраційний номер підприємця, адресу реєстрації, номер банківського рахунку у форматі IBAN та підтвердити згоду на обробку даних.

Ті, хто припустився помилки у зазначенні реквізитів банківського рахунку, не змогли отримати гроші. До 15 грудня такі підприємці мають час виправити дані та отримати на картку свої гроші.

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