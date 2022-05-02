Хто з переселенців зможе отримати виплати за 2 місяці у травні

З травня не всі переселенці в Україні матимуть змогу отримувати матеріальну допомогу від держави. Хто зможе отримати виплати за 2 місяці

За словами голови Мінсоцполітики, гроші за березень та квітень отримають ті, хто встиг подати заяву на отримання виплат до 30 квітня, решті адресуються виплати лише за квітень.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Це означає, що з 1 травня отримувати 3000 грн на дорослу людину та 2000 грн на дитину зможуть внутрішньо переміщені особи, які переселилися з регіонів, де йдуть бойові дії або громад, які перебувають в окупації чи оточенні, а також ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання, і вони подали заяву на відшкодування збитків у “Дії”. Усі інші категорії громадян претендувати на виплати із травня не можуть.

Для виплати допомоги на проживання ВПО із Держбюджету виділено понад 4 млрд грн. Частину з них уже перераховано до Ощадбанку, і вже найближчим часом фінустанова перерахує отримані кошти на рахунки людей, які подали заяви. Другий транш на виплати переселенцям планують перерахувати 2-3 травня.

Крім того, українці, які безкоштовно дали притулок ВПО у своїх будинках, у травні отримають до 450 гривень за кожну людину як компенсацію за комунальні послуги. Щоб оформити отримання виплат необхідно зареєструватися як приймаюча сторона і щомісяця оновлювати інформацію про кількість людей і час їх перебування в квартирі.

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