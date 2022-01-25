В уряді хочуть надати право купувати ліки за програмою “еПідтримка” не лише пенсіонерам

Право купувати ліки за «1000 Зеленського» хочуть надати також особам з інвалідністю першої групи. Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді з протидії поширенню COVID-19. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рупор.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що з сьогоднішнього дня люди віком понад 60 років зможуть використати 1 тис. грн, наданих державою в рамках програми “єПідтримка”, на купівлю ліків.

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення програми “єПідтримка” та на інші групи населення.

“Розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз уже понад 7,5 млн. громадян отримали виплати в рамках цієї програми.

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