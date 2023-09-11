Деякі українці, які не отримали свої грошові виплати до Дня Незалежності, зможуть зробити це до 1 листопада включно

Ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та ветеранам війни, що набули зазначеного статусу до 24 серпня 2023 року включно та які не отримають грошову виплату до Дня Незалежності до 1 жовтня, потрібно до 1 листопада звернутися до ПФУ чи ЦНАП.

Про це інформує Міністерство у справах ветеранів, передає НСН.

Грошові виплати до Дня Незалежності можна отримати до 1 листопада – кому потрібно звернутися до ПФУ

Зазначається, що особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується за їх особистим зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду України за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або до Центрів надання адміністративних послуг з наданням відповідного посвідчення і даних про поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.

Тобто, якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, треба звернутися до 1 листопада до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг, пояснили у Мінветеранів.

“Розміри та механізм проведення виплати разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754″, – йдеться у повідомленні відомства.

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