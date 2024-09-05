В Україні продовжують діяти графіки відключення світла, незважаючи на похолодання. В компанії Yasno пояснили в чому причина.

Графіки обмежень електроенергії продовжують застосовувати, оскільки енергетики ремонтують пошкоджені об’єкти. Обстріли об’єкті енергоструктури продовжуються практично щодня.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

Коваленко звернув увагу, що українці останнім часом часто запитують, чому графіки відключень світла залишаються навіть за умови похолодання.

“Слід почати з того, що енергетика обстрілюється майже щодня. Не лише 26 чи 27 серпня були спроби ворога розбити нашу систему. Зараз по суті відбувається зміна рейок на ходу поїзда”, – зазначив директора компанії YASNO.

Графіки відключення світла залишилися, незважаючи на похолодання – в Yasno пояснили причину

За його словами, за таких умов дуже складно прогнозувати, тому “Укренерго” досить часто коригує свій план і за потреби запроваджує екстрені відключення. Більше того, енергетики можуть самостійно відключати деякі лінії та підстанції.

“Навіщо це? Щоб уберегти систему від надмірних перевантажень. Чи буде так постійно? Ні, це екстрені тимчасові заходи. Завдяки їм дійсно робиться так, щоб годин зі світлом у нас ставало більше”, – пояснив Коваленко.

Відключення світла в Україні

В Україні після масованого обстрілу 26 серпня щодня діють графіки відключень світла.

З того часу обмеження споживання електроенергії стали менш жорсткими. Зокрема, сьогодні, 5 вересня, одночасно відключають лише одну чергу.

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