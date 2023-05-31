Говорити про контрнаступ варто – Михайло Подоляк

Контрнаступ ЗСУ це велика кількість різних заходів. В ОП розповіли, чому варто говорити про контрнаступ

Контрнаступ Збройних сил України – це не питання одного-двох днів чи тижня, це величезна кількість різних заходів. Дуже обмежене коло людей розуміє, що і як відбувається.

Про це в ефірі “Сніданку з 1+1” розповів радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк. Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Говорити про контрнаступ варто

“Країна має розуміти, що це не питання одного-двох днів чи тижня, – це величезна кількість різних заходів, які, зокрема, вже йдуть. Президент сказав, що відповідні сценарії та напрямки затверджені на Ставкці верховного головнокомандувача. Дуже маленька кількість людей розуміє: де, що і як. Це поступове наростання агресивних дій з боку України, які мають привести до того, що російська оборона просяде. І ці дії йдуть, щось відбувається вже, щось буде нарощуватись”, – висловився представник ОП.

Подоляк наголошує, що варто говорити про контрнаступ. З його слів, “не треба боятися” цього. Адже “це необхідність, без цього нічого не буде, без цього будемо програвати війну”.

Як відомо, 27 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував на своїй сторінці відео, у якому натякнув на контрнаступ українських військових. підпис до ролика: “Прийшов час повертати своє”.

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