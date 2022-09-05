Головна ціль Росії у війні на даний момент – окупанти зосередили зусилля на двох напрямках

Незважаючи на ефект стримування від недавніх українських атак, головна ціль Росії у війні – наступальна операція на Донбасі. Нині окупанти зосередили зусилля на двох напрямках. Про це повідомляє розвідка Великобританії

Як відзначають в Міноборони Великобританії, основними напрямками наступу на Донбасі залишаються Авдіївка під Донецьком і район в 60 км на північ навколо Бахмута. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Там зазначили, що хоча Росія досягла найбільшого “успіху” на цій ділянці, її сили, як і раніше, просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень у напрямку Бахмута.

Водночас політичною метою операцій ворога на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволило б Кремлю оголосити про “звільнення” Донбасу. Але у британській розвідці нагадують, що путінська армія неодноразово порушувала терміни для досягнення цієї мети.

Зі свого боку українська влада наголошує, що тепер командування ЗС РФ наказало окупантам завершити цю “місію” до 15 вересня 2022 року.

“Малоймовірно, що російські сили досягнуть цього, що ще більше ускладнить плани Кремля щодо проведення референдумів про приєднання окупованих територій до РФ”, – констатували в розвідці Британії.

Реальні цілі Росії в нинішній війні проти України — Подоляк