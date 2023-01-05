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Глава “Енергоатому” не виключає військовий сценарій звільнення ЗАЕС

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Глава "Енергоатому" не виключає військовий сценарій звільнення ЗАЕС
Національна служба новин - NNS

Україна повинна будь-якою ціною повернути контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Петро Котін вважає за можливий військовий сценарій звільнення ЗАЕС

Про це повідомляє НСН з посиланням на Bloomberg.

Глава “Енергоатому” Петро Котін заявив, що вірогіднішим сценарієм, ніж створення безпечної зони навколо ЗАЕС, є повернення станції під контроль українських військових.

Петро Котін не виключає військовий сценарій звільнення ЗАЕС

Звільнення ЗАЕС - глава "Енергоатому" не виключає військовий сценарій

Петро Котін

Він зазначив, що ідея МАГАТЕ щодо створення периметра безпеки навколо станції провалилася.

“Ми не думаємо, що це реально. Вже новий рік, а зону так і не створили”, – наголосив Котін.

За його словами, якщо ЗСУ вдасться прорвати російські позиції і захопити Мелітополь, розташований більш ніж за 100 кілометрів на південь від атомної станції, “єдиний варіант для окупантів – залишити її”.

“Ми сподіваємось на українські Збройні сили”, – підкреслив глава “Енергоатому”.

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