Глава “Енергоатому” не виключає військовий сценарій звільнення ЗАЕС

Україна повинна будь-якою ціною повернути контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Петро Котін вважає за можливий військовий сценарій звільнення ЗАЕС

Про це повідомляє НСН з посиланням на Bloomberg.

Глава “Енергоатому” Петро Котін заявив, що вірогіднішим сценарієм, ніж створення безпечної зони навколо ЗАЕС, є повернення станції під контроль українських військових.

Петро Котін не виключає військовий сценарій звільнення ЗАЕС

Він зазначив, що ідея МАГАТЕ щодо створення периметра безпеки навколо станції провалилася.

“Ми не думаємо, що це реально. Вже новий рік, а зону так і не створили”, – наголосив Котін.

За його словами, якщо ЗСУ вдасться прорвати російські позиції і захопити Мелітополь, розташований більш ніж за 100 кілометрів на південь від атомної станції, “єдиний варіант для окупантів – залишити її”.

“Ми сподіваємось на українські Збройні сили”, – підкреслив глава “Енергоатому”.

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