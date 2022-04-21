Графік роботи українських банків на період великодніх свят

Щороку у мирний час усі українські банки змінювали графік роботи під час святкових днів. Стало відомо, як працюватимуть ПриватБанк, Ощадбанк та інші фінустанови України під час святкування Великодня, з 24 по 26 квітня 2022 року

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідно до постанови Національного банку України, у період дії воєнного стану в країні (з 24 лютого 2022 року) фінансові установи працюють відповідно до Закону “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. З цієї причини, якщо дата святкування державного або великого релігійного свята випадає на вихідний день, то воно не переноситься на наступний день після святкового.

Якщо у мирний час державне свято випадало на суботу чи неділю, то українці отримували ще один вихідний – понеділок. У період дії військового стану такий перенесення не передбачено, тому понеділок, 25 квітня 2022 року, буде робочим днем.

Відповідно до постанови НБУ всі банки України будуть закриті тільки в день святкування Великодня, 24 квітня, а понеділок, 25 квітня, буде робочим днем для банківської системи.

Щодо банківських операцій, то система СЕП працює у звичайному режимі. Банківські платежі, які будуть оформлені в період з 23 до 25 квітня 2022 року, будуть проведені з датою банківського дня 25 квітня.

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