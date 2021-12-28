Українських фрілансерів змусять сплачувати податки. Відстежити вільного працівника для податкової не важко

Щоби довести, що людина отримує плату за свою працю, податківці зроблять у неї контрольну закупівлю і зрештою змусять його зареєструватись приватним підприємцем. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Уряд прагне вивести всю економіку країни з тіньового сектора. Проте лише боротьбою з нелегалами, які працюють підпільно у приватних підприємців, не обійдеться. Влада хоче добитись повної фіскалізації всіх фінансових операцій, в яких беруть участь громадяни України. А фрілансери з їхніми заробітками – доволі відчутний пласт “податкової цілини”, яку ще належить освоїти.

Взагалі, фріланс в Україні поки що не такий розвинений, як на Заході. У нас кількість фрілансерів різко зросла з початком епідемії, коли багато громадян втратили роботу або добровільно з неї пішли, вирішивши спробувати себе на терені вільних заробітків.

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