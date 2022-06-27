Фінансова допомога переселенцям у липні: хто на неї зможе розраховувати

Внутрішньо переміщені особи у липні продовжать отримувати виплати від держави. Це фінансова допомога у 2000 грн та 3000 грн, яку держава виплачує переселенцям із зон, де ведуться активні бойові дії, або тим, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання через війну

Станом на кінець червня до переліку територіальних громад, що перебувають у зоні бойових дій або у тимчасовій окупації, належать населені пункти на Донеччині, у Дніпропетровську, Запорізький, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Відповідно, всі внутрішньо переміщені із цих громад українці зможуть у липні розраховувати на грошову допомогу від держави. на сайті TODAY.UA.

Також ВПО можуть отримати одноразову допомогу від міжнародних організацій, якщо її раніше не отримували.

Червоний Хрест надає виплати малозабезпеченим сім’ям. Допомога у розмірі 2500 грн нараховується автоматично на зареєстровані у Мінсоцполітики сім’ї, які до 24 лютого проживали в громадах, які постраждали під час війни.

Виплати від ООН можуть отримати українці, незалежно від статусу ВПО. Для цього потрібно звернутися до органів соціального захисту населення у своїй територіальній громаді. Розмір виплат становитиме 2500 грн. Гроші виплачуватимуть упродовж трьох місяців.

Багатодітні сім’ї, а також сім’ї з двома та більше дітьми, де хоч одна дитина з інвалідністю, можуть розраховувати на фінансову підтримку від ЮНІСЕФ. Міжнародна організація надає 2200 грн щомісяця на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на п’ять осіб. Для участі у програмі необхідно заповнити заявку на сайті організації.

Також внутрішньо переміщені особи та українці, які проживають у районах, що постраждали від бойових дій, можуть отримати 2200 грн на кожного члена сім’ї від Норвезької ради у справах біженців. Виплати надаються упродовж трьох місяців. Для отримання грошей потрібно зареєструватися на участь у програмі у месенджері WhatsApp та почекати 10 днів на розгляд заявки.

Виплати переселенцям — оновлено перелік територій, жителі яких зможуть отримувати грошову допомогу