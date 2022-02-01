У супермаркетах часто зустрічається фальсифікат популярних продуктів. Як відрізнити підробку ковбасних виробів, молочних продуктів та шоколаду

Купуючи в супермаркеті навіть найзвичніші продукти, слід обов’язково читати їхній склад на етикетці, перевіряти термін придатності та контактні дані виробника, які обов’язково мають бути вказані на упакованому продукті. Адже під натуральними продуктами часто ховаються ковбасні чи сирні вироби, спреди і навіть псевдошоколад. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Молочні, кефірні та сирні продукти

Молочний жир досить дорогий, тому заради здешевлення собівартості молочної продукції виробники замінюють його рослинною або пальмовою олією. На етикетках такого продукту буде вказано “містить молоко”. Проте, молочним може називатися лише той продукт, у якому міститься щонайменше 50% молочного жиру. Уважно читайте дрібний шрифт на етикетках та звертайте увагу на відсотки. У кефір рослинні жири не додають, але замінюють живі гриби кефіру сухими заквасками. Відповідно, така продукція має коштувати дешевше. По суті, це вже буде не кефір, а кефірний продукт. Те саме можна сказати про сирний продукт, коли до нього замість вершків додається рослинний жир.

Вершкове масло та спред

Відрізнити вершкове масло від спреду зовні практично неможливо. Однак, якщо подивитися на склад, і там є рослинний жир, то перед вами спред. Це не означає, що перед вами фальсифікат, просто спред містить суміш жирів, а при виготовленні вершкового масла використовуються лише молочні жири. Коштувати спред повинен дешевше, ніж натуральне масло. Багато хто помилково вважає, що тільки продукт з високим вмістом жиру, від 82% і вище, може бути справжнім вершковим маслом. Проте насправді це не так. Але фальсифікатори цим користуються, намагаючись продати спред із такою жирністю, як найдорожче вершкове масло.

Ковбасні продукти

Ковбаса із супермаркетів вже давно стала досить сумнівним продуктом за якістю. Чого тільки не додають до неї замість м’яса – і рослинну клітковину, і сою, і крохмаль. Зазвичай склад ковбаси вказано на етикетці дуже маленькими літерами. Споживачі можуть не знати всіх складових продукту, але якщо на ковбасі зазначено, що це категорія А, то на 80% така ковбаса складається з м’яса, і її можна купувати. А ось наявність колагенового білка, м’яса птиці механічного обвалення, водоутримуючих агентів будь-яких мастей у складі ковбаси мають насторожити.

Псевдошоколад

Шоколад може бути низької якості, а продаватися за ціною натурального продукту. Уважно дивіться склад продукту. Якщо в ньому замість звичайного “шоколаду” вказано “кондитерська плитка”, тоді какао-масла у складі продукту ви не знайдете, там буде лише какао-порошок. З такого псевдошоколада часто роблять дешеві цукерки. Какао-масло також можуть замінювати рослинними жирами, або маслом, ідентичним какао, але навіть у цьому випадку перед вами також буде фальсифікат. Ще ряд виробників додають у шоколад соєві та білкові продукти. Колір такого шоколаду буде світлішим за звичайний, поверхня матова, а не блискуча.

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