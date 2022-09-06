Евакуація в Україні – став відомий розмір допомоги і пільги для громадян, які виїжджають

В Україні триває евакуація жителів небезпечних регіонів у тил країни. Усім, хто евакуювався, буде щомісяця виплачуватись допомога. Крім того, влада передбачила для них ще й інші пільги

На сьогодні не всі сім’ї погоджуються покидати на зиму свій дім. Люди бояться вирушати у безвість. Однак влада обіцяє не покинути їх напризволяще.

Про те, на що можуть розраховувати громадяни, які вирушать в евакуацію, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами чиновниці, серед родин із прийомними дітьми, нині немає таких, що відмовлялись би від евакуації. Але серед сімей, що виховують рідних дітей, такі є. Соцпрацівники контактують із ними, пояснюючи, чим вони ризикують, відмовляючись виїжджати зі своїх домівок. Адже взимку там не буде ні опалення, ні води, ні, ймовірно, світла. За таких умов вони наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх дітей.

Водночас, якщо вони відправляться в евакуацію, то зможуть пережити зиму в теплі, зі світлом та гарячою водою.

“Всі сім’ї переїжджають в центр облаштованого тимчасового проживання. Далі ними займаються команди з місцевої влади, де обов’язково є соціальні працівники”, – каже чиновниця.

Їм не треба буде платити за комунальні послуги. А крім того, усім евакуйованим обіцяють щомісячну фінансову допомогу: по 2000 на дорослих і по 3000 гривень на дітей і дорослих інвалідів.

Крім фінансової, їм також надаватимуть ще й соціальну та безкоштовну юридичну підтримку. Наприклад, допомогти влаштувати дитину в дитсадок або школу, записатись на прийом до лікаря – усе це допоможуть влаштувати соціальні працівники і волонтери.

Обов’язкова евакуація: яку допомогу надає держава сім’ям з дітьми