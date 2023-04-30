Експерти пояснили, чому коти їдять траву – 3 причини

Багато власників помічали, що коти їдять траву на прогулянці. Здавалось би, це абсолютно не властиво цим тваринам, але, як виявилося, зелень може бути корисною для їхнього організму

Про це розповіли на сторінці Vmiske в Instagram, повідомляє НСН.

Чому коти їдять траву

“Не варто турбуватись, якщо ваш улюбленець теж так робить, це абсолютно нормально. Насправді такий інстинкт закладений у них від природи”, – пишуть експерти

Також вони наголошують, що цей процес потрібно контролювати, адже не всі рослини є корисними для котів, а деякі навіть – небезпечні!

Поїдання трави на прогулянці також грозить отруєнням, адже трава, що росте на газонах, може бути оброблена хімією.

Тому краще придбати спеціальну травичку в зоомагазині, або виростити самостійно на своєму підвіконні.

Експерти називають 3 основні причини, чому коти їдять траву.

1. Трава допомагає травленню

Травинки подразнюють слизову шлунку і стимулюють зригування. Це допомагає позбутися грудок шерсті. Крім того, трава містить клітковину, яка покращує процес травлення.

2. Додає корисних речовин

У траві багато корисних речовин. Вона може заповнити нестачу вітамінів А і D. А також містить фолієву кислоту, яка позитивно впливає на кровообіг.

3. Психологічні причини

Звичайна нудьга може провокувати у кота бажання їсти траву. Або ж це може бути спроба привернути увагу з боку господаря, якщо тварині не вистачає цієї уваги.

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