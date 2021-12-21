“Економічний паспорт” планують запроваджувати не лише на дітей, але й на пенсіонерів. Насамперед це стосуватиметься громадян непрацездатного віку, які вже не можуть заробити собі на прожиття

Таку думку озвучив в інтерв’ю одному з українських видань голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. За словами Арахамія, запроваджувати цю ініціативу почнуть із дітей, а надалі її можуть розширити й на інші вікові групи. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

В Україні планують на кожну дитину завести “економічний паспорт”, на який нараховуватимуться гроші від реалізації усіх природних ресурсів у країні. Ці гроші будуть накопичуватися на особистому рахунку до повноліття дитини, а потім надійдуть у її розпорядження.

Проте, лише дітьми ця ініціатива президента Зеленського не обмежиться. Є думка розширити її на літніх громадян.

“Ініціативу про “економічний паспорт” треба розширювати на пенсіонерів. Оскільки у них, особливо старше 70-80 років, взагалі немає можливості додаткових заробітків і їм треба отримувати безумовний базовий дохід”, – розповів Арахамія.

Крім того, багато хто вже розкритикував цю ідею через те, що вона розрахована на дітей, які народилися не раніше 2019 року. Ті, що старші, вже не “вписані” у цю програму. Давид Арахамія каже, що, очевидно, вікові рамки для дітей згодом стануть ширшими. “Економічні паспорти” також отримають діти, які народилися до 2019 року.

При цьому політик переконаний, що “економічний паспорт” вже не скасують за жодних обставин: чи то економічна криза, чи тягар зовнішніх боргів, чи каменепад із неба.

“Забрати гроші у дітей – це буде політичне самогубство. Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: “Я у вас забираю ці гроші чи переполовинюю”. Неможливо таке зробити”, – запевнив нардеп.

Умови дострокового отримання грошей за економічним паспортом українця