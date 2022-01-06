Достроковий вихід на пенсію – у якому разі це можливо

Українці можуть достроково вийти на пенсію у разі скорочення роботи. Однак, достроковий вихід на пенсію можливий при виконанні низки умов обох сторін.

Про те, у яких випадках це можливо, розповіло профільне видання Napensii. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Право на достроковий вихід на пенсію мають працівники, яким не знайшлося роботи через скорочення штатів, реорганізацію підприємства, а також його перепрофілювання або ліквідацію.

При цьому в документах на скорочення все має бути оформлене відповідно до вимог закону. Ці правила описані у підпункті “г” п. 1 ст.26 Закону України “Про зайнятість населення”.

Для того, щоб достроковий вихід на пенсію був можливий, необхідно забезпечити дотримання таких умов:

Скорочення працівника обов’язково має бути з ініціативи роботодавця і це має бути записано у документах.

Скорочений працівник повинен зареєструватися у службі зайнятості протягом перших семи днів після звільнення.

У службі зайнятості не знайшли для нього належної роботи.

Скороченому працівникові залишається не більше півтора року до виходу на пенсію за віком.

Страховий стаж скороченого працівника становить не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків.

При зверненні до Пенсійного фонду для дострокового призначення виплат скорочений працівник повинен мати при собі ще й клопотання про дострокове призначення пенсії.

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Пенсія призначається та виплачується їм залежно від розміру зарплати, яку вони отримували, та розміру страхового стажу. Розмір виплати у зв’язку із достроковим виходом на пенсію не зменшується.

Якщо людина, яка отримала право вийти на пенсію раніше терміну, самостійно знайшла собі роботу, виплата пенсії їй припиняється.

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