Достроковий вихід на пенсію – у якому разі це можливо

Українці можуть достроково вийти на пенсію у разі скорочення роботи. Однак, достроковий вихід на пенсію можливий при виконанні низки умов обох сторін.
Про те, у яких випадках це можливо, розповіло профільне видання Napensii. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Право на достроковий вихід на пенсію мають працівники, яким не знайшлося роботи через скорочення штатів, реорганізацію підприємства, а також його перепрофілювання або ліквідацію.
При цьому в документах на скорочення все має бути оформлене відповідно до вимог закону. Ці правила описані у підпункті “г” п. 1 ст.26 Закону України “Про зайнятість населення”.
Для того, щоб достроковий вихід на пенсію був можливий, необхідно забезпечити дотримання таких умов:
- Скорочення працівника обов’язково має бути з ініціативи роботодавця і це має бути записано у документах.
- Скорочений працівник повинен зареєструватися у службі зайнятості протягом перших семи днів після звільнення.
- У службі зайнятості не знайшли для нього належної роботи.
- Скороченому працівникові залишається не більше півтора року до виходу на пенсію за віком.
- Страховий стаж скороченого працівника становить не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків.
- При зверненні до Пенсійного фонду для дострокового призначення виплат скорочений працівник повинен мати при собі ще й клопотання про дострокове призначення пенсії.
Що потрібно знати громадянам, яким дозволили достроковий вихід на пенсію
- Пенсія призначається та виплачується їм залежно від розміру зарплати, яку вони отримували, та розміру страхового стажу. Розмір виплати у зв’язку із достроковим виходом на пенсію не зменшується.
- Якщо людина, яка отримала право вийти на пенсію раніше терміну, самостійно знайшла собі роботу, виплата пенсії їй припиняється.
Нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсію у 2022 році