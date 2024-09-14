Дощі і пориви вітру – погода в Україні 14 вересня зіпсується

Сьогодні, 14 вересня, погода в Україні зіпсується. Очікуються сильні дощі з грозами, пориви вітру, і це ще не все.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укргідрометцентр“.
У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, вдень значні дощі, грози, температура вдень 18-23°; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура 11-16°.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.
Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Увага!
14 вересня в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий). Вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вдень 24-29°; у Києві вдень 26-28°.
Осінь 2024 в Україні
Незважаючи на те, що на календарі – вересень, в Україні досі триває метеорологічне літо. Стало відомо, коли воно закінчиться і почнеться осінь.
За словами експерта, метеорологічне літо завершиться тоді, коли в Україні три дні поспіль середньодобова температура повітря буде становити 15°С.
“Якщо ця температура протримається три дні поспіль у певному регіоні, тоді літо проходить і настає метеорологічна осінь. Зараз триває ще літо, тому ми не можемо сказати, що зараз – “бабине літо”. Це не поєднується”, – пояснила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Діана Кривобок.
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