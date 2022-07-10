Допомогу переселенцям в Україні збільшать: хто отримає підвищені виплати

Незважаючи на труднощі із наповненням бюджету та величезними витратами на армію, влада знайшла можливість збільшити допомогу переселенцям, а також підвищити витрати на інші соціальні потреби

Крім того, у бюджеті на поточний рік передбачили гроші для допомоги бізнесу та відновлення критичної інфраструктури у регіонах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, Рада знайшла можливість збільшити бюджетні витрати на поточний рік не лише для армії. Збільшення не воєнних витрат становить 80,9 млрд гривень. Причому левова частка цієї суми піде на підтримку соціальних гарантій держави. Крім того, частина грошей передбачена на підтримку бізнесу та відновлення зруйнованої критичної інфраструктури в регіонах.

Зокрема, 73,9 млрд гривень будуть направлені на фінансування виплат переселенцям, а також на реалізацію річної програми поетапного підвищення пенсій. Тобто держава, навіть через війну, не має наміру зрікатися своїх соціальних зобов’язань.

Крім того, 5,5 млрд гривень підуть на підтримку вітчизняного бізнесу – аграрного і промислового. Адже бізнес – це податки і, найголовніше, робочі місця для українців.

“Критично важливо зараз підтримати бізнес, який сплачуватиме податки. Для цього ми виділили 1,5 млрд грн на фінансування нової бюджетної програми підтримки фермерських господарств. Ще 4 млрд грн підуть до Фонду розвитку підприємництва”, – розповіла Олена Шуляк.

На відновлення інфраструктури в регіонах влада дає 1,6 млрд гривень. Причому освоювати ці гроші доведеться швидко. Адже літо наближається до зеніту, а далі піде зворотній відлік до осені та початку опалювального сезону.

“Ми розуміємо, що місцевій владі не вистачить грошей, щоб усе відбудувати. Тому додатково 1,6 млрд грн підуть до місцевих бюджетів для відновлення інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту”, – поділилася нардеп.

І залишається головне питання: звідки на це візьмуться гроші, якщо зараз податками не наповнюється і половина бюджету? За словами депутатки, гроші мають намір взяти із внутрішніх та зовнішніх запозичень, а також із допомоги, яку виділяє Євросоюз.

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