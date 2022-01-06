Доплата за газ за останні кілька років – що включено до тарифу

З січня 2022 року українцям доведеться не лише платити за розподіл газу за новими тарифами. На громадян України чекає доплата за газ. До тарифу додадуть кошти за температурні коефіцієнти

Таке рішення ухвалив Верховний Суд у справі про газове протистояння між споживачами та облгазами. На сайті TODAY.UA.

Стандартними умовами для постачання газу в Україні вважаються температура повітря плюс 20 градусів та атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Але в зимовий період газ стискається, а літній — розширюється. І щоб привести обсяг палива до названих умов, показання лічильника множать на відповідний коефіцієнт. Він коливається від 0,97 до 1,08, залежно від календарного місяця. Взимку використовуються підвищені коефіцієнти, за рахунок чого й оплата за газ є вищою, а влітку — навпаки.

У 2018 році Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), заборонила робити донарахування за коефіцієнтом побутових споживачів. НКРЕКУ заявила, що температурна різниця вже врахована у тарифах. Споживачі в судах опротестовували ці донарахування. Утім, до судів пішли й газовики. Їм вдалося досягти того, щоб доплату за температурні коефіцієнти повернули.

Верховний суд ухвалив рішення на користь облгазів та зобов’язав усіх споживачів доплатити потрібні суми, які їм нарахують. Тепер облгази на законних підставах матимуть право стягнути заборгованості за всі попередні роки, доки йшли суди та громадяни не платили за температурні коефіцієнти.

З 1 січня в Україні діють нові тарифи на електроенергію