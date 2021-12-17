Вже незабаром деякі українці стануть учасниками накопичувальної пенсійної системи. Проте їм не доведеться відраховувати за себе гроші на пенсію. Їхня пенсія формуватиметься за рахунок внесків роботодавців

Уряд запроваджує таку практику як експеримент, який потім, можливо, буде поширений на всіх українців. Цей експеримент буде впроваджено на державних підприємствах, що йдуть на велику приватизацію. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Нові власники, які придбають ці підприємства, мають щомісяця робити відрахування на накопичувальні пенсії своїх працівників. Сума відрахувань становитиме не менше 4% від зарплати кожного працівника.

Передбачено, що така умова буде виставлена інвесторам, котрі приватизують підприємства зі штатом понад 100 осіб. За умовами купівлі-продажу вони повинні охопити цією програмою накопичувальних пенсій не менше половини персоналу. При цьому працівники, за бажанням, можуть і самі вносити на свої накопичувальні рахунки додаткові гроші.

Така програма працюватиме на кожному приватизованому підприємстві два роки. Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна каже, що подібна система існує у багатьох країнах. Багато підприємств за кордоном пропонують працівникам додаткові відрахування до їхньої майбутньої пенсії як бонус при працевлаштуванні.

“Ми поширимо практику, коли додаткове накопичувальне пенсійне забезпечення від підприємства є нормою при працевлаштуванні, як у більшості країн світу… Пенсійні накопичення мають стати модою, а потім нормою. Підприємство без пенсійної програми має бути винятком, а не правилом”, – каже Марина Лазебна.

Водночас уряд розглядає можливі податкові преференції для таких підприємств. Зокрема, пенсійні внески не включатимуться до фонду оплати праці, з них не утримуватимуть ПДФО та військовий збір. При цьому гроші на накопичувальну пенсію можуть надходити на різні рахунки: або у приватних накопичувальних фондах, або на корпоративний фонд, або на вибір самих працівників.

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