1 жовтня набув чинності Закон № 2599-IX щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану

Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті jurliga.ligazakon.net.

Встановлено додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану шляхом внесення змін до підпункт «г» пункту 2 частині 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», а саме додано категорію сімейних обставин для звільнення з військової служби під час воєнного стану – перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

“Прийняття документа сприятиме посиленню захисту прав дітей під час воєнного стану та надасть можливість багатьом сім’ям, які отримали статус багатодітних після мобілізації та багатодітним батькам, які не скористались своїм правом не бути мобілізованим, через необізнаність, звільнитись з військової служби під час воєнного стану”, – зазначали його автори.

Які є підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану — перелік