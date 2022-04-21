Додаткові 2200 гривень від ООН – хто зможе їх отримати

Деякі переселенці в Україні можуть отримати не лише 2000 грн на дорослу та 3000 грн на дитину, а й додатково по 2200 гривень від ООН. Кому обіцяють виплати

2200 гривень від ООН зможуть отримати найнезахищеніші громадяни. Допомогу їм виплачуватимуть протягом 3 місяців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Мінсоцполітики розповіли, що подавати заявку на допомогу ООН переселенцям не потрібно. Гроші перерахують автоматично на банківський рахунок, куди приходять решта соціальних виплат.

Очікується, що виплати за рахунок УВКБ ООН отримають понад 2 тис. внутрішніх переселенців.

На додаткові виплати можуть претендувати лише соціально незахищені українці, які зареєстровані як ВПО. Серед них пенсіонери з пенсією до 3000 грн, багатодітні сім’ї з низьким доходом, а також ті, в кого є діти з інвалідністю.

Для участі в програмі ООН необхідно надати наступну інформацію у найближчому ЦНАП:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

ідентифікаційний код, необхідний для опрацювання виплати;

свідоцтво народження дітей;

номер картки (для виплати допомоги).

Додатково подавати заявку на отримання матеріальної допомоги від ООН не потрібно – вона буде призначатись автоматично на основі відомостей Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

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