Україна

Додаткові 2200 гривень від ООН – хто зможе їх отримати

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дополнительные выплаты от ООН
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Деякі переселенці в Україні можуть отримати не лише 2000 грн на дорослу та 3000 грн на дитину, а й додатково по 2200 гривень від ООН. Кому обіцяють виплати

2200 гривень від ООН зможуть отримати найнезахищеніші громадяни. Допомогу їм виплачуватимуть протягом 3 місяців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Мінсоцполітики розповіли, що подавати заявку на допомогу ООН переселенцям не потрібно. Гроші перерахують автоматично на банківський рахунок, куди приходять решта соціальних виплат.

Додаткові 2200 гривень від ООН – хто зможе їх отримати

Очікується, що виплати за рахунок УВКБ ООН отримають понад 2 тис. внутрішніх переселенців.

На додаткові виплати можуть претендувати лише соціально незахищені українці, які зареєстровані як ВПО. Серед них пенсіонери з пенсією до 3000 грн, багатодітні сім’ї з низьким доходом, а також ті, в кого є діти з інвалідністю.

Для участі в програмі ООН необхідно надати наступну інформацію у найближчому ЦНАП:

  • ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;
  • ідентифікаційний код, необхідний для опрацювання виплати;
  • свідоцтво народження дітей;
  • номер картки (для виплати допомоги).

Додатково подавати заявку на отримання матеріальної допомоги від ООН не потрібно – вона буде призначатись автоматично на основі відомостей Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

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