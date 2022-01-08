Додаткова плата за квитки в “Укрзалізниця” – скільки потрібно доплатити

Компанія “Укрзалізниця” запровадила плату за роздруковку електронних квитків на потяги

За інформацією журналіста Олександра Рудоманова, зробити це можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України за 12 грн. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

“А ви знаєте, що за обмін електронного квитка на паперовий в касах “Укрзалізниці” тепер потрібно платити 12 гривень? Ця послуга була введена в середині грудня”, – розповів він.

У довідковій службі Укрзалізниці підтвердили інформацію Рудоманова. Там розповіли, що обміняти електронний квиток на паперовий можна у будь-якій касі на будь-якому вокзалі України. Також у довідковій підтвердили вартість послуги 12 грн.

Водночас, зазначимо: у правилах онлайн-замовлення квитків не згадується про можливість роздрукувати проїзний документ на спеціальному бланку. У довідці для пасажирів зазначено лише те, що друкувати квиток у касі не потрібно.

Те саме стосується і документів на перевезення багажу. Там ця інформація також відсутня.

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