До кінця року деяким українцям пенсії збільшать на 660 гривень

Незважаючи на війну, в Україні продовжують проводити індексацію пенсій. Це означає, що деяким українцям пенсії збільшать до кінця року

Незважаючи на війну, пенсійні громадян зростають згідно із затвердженим раніше графіком.

Інформаційний портал “На пенсії” уточнив, як змінюватимуться пенсії до 2023 року. Про це повідомляє NNS.

З 1 грудня в Україні перерахують пенсійні виплати багатьом громадянам. Мінімальна пенсія зросте з 2027 до 2094 гривень, а максимальні виплати будуть уже 20 930 гривень (зараз лише 20 270 гривень). Тобто максимальне підвищення становило 660 гривень. Пов’язано це з підвищенням рівня прожиткового мінімуму

Також з 1 грудня вищою стане пенсія у громадян віком від 70 років і тих, хто має необхідний страховий стаж (жінки 30 років, а чоловіки 35 років). Їхня мінімальна пенсія буде встановлена ​​на рівні 3000 гривень. Це означає, що ця категорія людей не зможе одержувати менше.

Для громадян, у яких страховий стаж менший від необхідного, їх мінімальні пенсії встановлять на рівні 2 500 гривень. Слід також нагадати, що точний розмір виплат залежатиме від індивідуальних факторів, наприклад розміру зарплати або страхового стажу.

Підвищення мінімальної пенсії українцям до кінця року – кому і на яких умовах