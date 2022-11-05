До 2023 року зросте мінімальна зарплата вчителів в Україні – коли і на скільки

В Україні до 2023 року зросте зарплата вчителів. Якою буде мінімалка для працівників освіти

До 9600 грн мінімальної зарплати отримуватимуть українські вчителі до 2023 року.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявила міністр освіти Лілія Гриневич, – пише Газета юа. Про це повідомляє NNS

Гриневич нагадала, що в законопроекті пропонували встановити мінімальну зарплату для вчителів найнижчої кваліфікації на рівні 6400 грн, тобто на рівні 4 прожиткових мінімумів без врахування доплат.

Для цього необхідно залучити 69 млрд грн, тому таке підвищення зарплат планували поступово вводити до 2023 року.

«Під поправку в залі не знайшли достатньої кількості голосів. І в результаті вона була провалена. Ми повертаємося до попередньої редакції – три мінімальні заробітні плати. Це 9600 гривень, тобто ще орієнтовно понад 40 мільярдів гривень додатково до цих 80 мільярдів гривень», – наголосила Лілія Гриневич.

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